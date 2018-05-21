عمر جابر يغيب عن المنتخب في أول مران استعدادًا للمونديال

تقرر غياب عمر جابر لاعب لوس أنجلوس الأميركي عن تدريب المنتخب المصري الأول المقرر له، اليوم الاثنين، فى معسكره استعدادا لنهائيات كأس العالم المقبلة روسيا 2018 بسبب وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية فى ساعة متأخرة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطنى الأول تدريبه الأول فى تمام العاشرة مساءً على استاد القاهرة فى أولى أيام تجمع الفراعنة لخوض الاستعدادات الختامية قبل لخوض منافسات المونديال.

ويستعد المنتخب الوطنى، للمشاركة فى نهائيات كأس العالم 2018 التى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، إذ أوقعت القرعة التى أقيمت بالعاصمة موسكو المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم روسيا بالإضافة إلى أوروجواى، السعودية، ومن المقرر أن يستهل المنتخب الوطنى مشواره فى البطولة بمواجهة أوروجواى يوم 15 يونيو المقبل فى ثانى مباريات وأيام البطولة.