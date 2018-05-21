عمر جابر يغيب عن المنتخب في أول مران استعدادًا للمونديال

تقرر غياب عمر جابر لاعب لوس أنجلوس الأميركي عن تدريب المنتخب المصري الأول المقرر له، اليوم الاثنين، فى معسكره استعدادا لنهائيات كأس العالم المقبلة روسيا 2018 بسبب وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية فى ساعة متأخرة من مساء اليوم.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطنى الأول تدريبه الأول فى تمام العاشرة مساءً على استاد القاهرة فى أولى أيام تجمع الفراعنة لخوض الاستعدادات الختامية قبل لخوض منافسات المونديال.
ويستعد المنتخب الوطنى، للمشاركة فى نهائيات كأس العالم 2018 التى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، إذ أوقعت القرعة التى أقيمت بالعاصمة موسكو المنتخب ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم روسيا بالإضافة إلى أوروجواى، السعودية، ومن المقرر أن يستهل المنتخب الوطنى مشواره فى البطولة بمواجهة أوروجواى يوم 15 يونيو المقبل فى ثانى مباريات وأيام البطولة.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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