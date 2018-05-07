محمد صلاح يوجه رسالة للشعب المصري قبل 40 يوم من المونديال

وجه الدولي المصري “محمد صلاح” رسالة إلى الشعب المصري قبل أقل من 40 يوم من إنطلاق كأس العالم، أكد فيها بأن يأمل في ان يحقق هو وزملائه طموحات هذا الشعب الذي صبر كثيرًا من أجل رؤية منتخب بلاده وهو يشارك في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نحو 28 عام.

وقال النجم الدولي المصري “محمد صلاج” في حوار له مع شبكة CNN العالمية، بأنه يرى منتخب مصر قادر على عبور دور المجموعات في كأس العالم والصعود إلى دور الـ16 في كأس العالم لأول مرة في تاريخ المشاركات المصرية في المونديال، حيث كانت المشاركات السابقة يخرج فيها المنتخب المصري من الدور الأول للبطولة، سواء في المشاركة الاولى بإيطاليا عام 1934، أو المشاركة الثانية في إيطاليا كذلك ولكن في مونديال 1990.

وختم نجم ليفربول وأفضل لاعب في إنجلترا هذا العام، محمد صلاح، تصريحاته وحديثه الذي وجهه إلى الجماهير المصرية، ليؤكد بأن الجميع سيكون جاهز في روسيا من أجل تشريف كرة القدم المصرية، ومن أجل جعل كل مواطن مصري فخور بمنتخب بلاده الذي يمثله في كأس العالم.