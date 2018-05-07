محمد صلاح يوجه رسالة للشعب المصري قبل 40 يوم من المونديال

وجه الدولي المصري “محمد صلاح” رسالة إلى الشعب المصري قبل أقل من 40 يوم من إنطلاق كأس العالم، أكد فيها بأن يأمل في ان يحقق هو وزملائه طموحات هذا الشعب الذي صبر كثيرًا من أجل رؤية منتخب بلاده وهو يشارك في نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نحو 28 عام.
وقال النجم الدولي المصري “محمد صلاج” في حوار له مع شبكة CNN العالمية، بأنه يرى منتخب مصر قادر على عبور دور المجموعات في كأس العالم والصعود إلى دور الـ16 في كأس العالم لأول مرة في تاريخ المشاركات المصرية في المونديال، حيث كانت المشاركات السابقة يخرج فيها المنتخب المصري من الدور الأول للبطولة، سواء في المشاركة الاولى بإيطاليا عام 1934، أو المشاركة الثانية في إيطاليا كذلك ولكن في مونديال 1990.
وختم نجم ليفربول وأفضل لاعب في إنجلترا هذا العام، محمد صلاح، تصريحاته وحديثه الذي وجهه إلى الجماهير المصرية، ليؤكد بأن الجميع سيكون جاهز في روسيا من أجل تشريف كرة القدم المصرية، ومن أجل جعل كل مواطن مصري فخور بمنتخب بلاده الذي يمثله في كأس العالم.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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