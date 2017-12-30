مؤمن زكريا يتقدم للأهلي بهدف في شباك أتلتيكو مدريد بالمباراة الودية العالمية

تسديدة يمينية رائعة من داخل منطقة الجزاء عن طريق مؤمن زكريا على يسار الحارس انخل مويا سكنت
GMT 18:52 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمؤمن زكريا يودع جماهير الأهلي بعد تسجيله هدف التقدم على أتليتكو مدريد
GMT 18:44 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمؤمن زكريا يتقدم للأهلي بهدف في شباك أتلتيكو مدريد بالمباراة الودية العالمية
GMT 21:47 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبرالدقيقة 86 : تسديدة قوية من مؤمن زكريا تمر بجوار القائم
GMT 21:27 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبرالدقيقة 67 : مؤمن زكريا يحصل علي البطاقة الصفراء بسبب التمثيل
GMT 20:37 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبرالدقيقة 34 : مؤمن زكريا يضيع انفراد تام بمرمي زهير لعروبي
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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