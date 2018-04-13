كونتي يؤكد أن تشيلسي سيقاتل حتى النهاية

قال مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، إن فريقه لن يستسلم أو يتوقف عن القتال، رغم أنه يواجه مهمة شاقة للتأهل لنسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.