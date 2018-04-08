إستقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

أعلن المدير الفنى لنادى الزمالك إيهاب جلال منذ قليل استقالتة من تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام مصر المقاصة بهدف وحيد ضمن الأسبوع ال 28 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.