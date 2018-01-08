أزارو يسجل الهدف الثالث للأهلي

سجل المغربي وليد ازارو الهدف الثالث للنادي الأهلي في شباك الزمالك، في الدقيقة ٥٤ من تمريرة سحرية لوليد سليمان ، خلف دفاع الزمالك المتقدم ، للمنفرد ازارو الذي وضعها على يسار الحارس أحمد الشناوي .