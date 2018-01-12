الهدف الأول للأهلي من خطأ قاتل للحارس

سجل للاهلي هدف التقدم في الدقيقة ١٠١ ، من خطأ قاتل للحارس احمد مسعود، حينما حاول مراوغة المهاجم المغربي وليد ازارو ، إلا أن الأخير خطفها ووضعها في المرمى الخالي