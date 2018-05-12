نيمار يودع زملاءه في باريس سان جرمان ويحدد وجهته المقبلة

كشفت صحافة "ماركا" المقربة من ريال مدريد أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، المنتقل حديثا إلى صفوف باريس سان جيرمان، مصر على أن يكون للعام الثاني على التوالي نجم "الميركاتو" الصيفي، بعد قراره عدم العودة إلى ملعب الأمراء بعد المشاركة بنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب ودع زملاءه بباريس، وهو نفس السيناريو الذي اتبعه الموسم الماضي بعد مغادرته لبرشلونة بشكل مفاجئ، في وقت كان زملاؤه بالنادي يؤكدون بأن الأمر لن يتجاوز نطاق الإشاعة.

والتقى والد نيمار ووكيل أعماله في نفس الوقت، قبل أيام بمسؤولي ريال مدريد لترتيب انتقال ابنه إلى السانتياغو بيرنابيو، بدون ضجة.

وشددت الصحيفة بأن إدارة النادي الملكي لا تريد الدخول في مشاكل مع باريس سان جيرمان، وستنتظر ما سيسفره لقاء والد نيمار بالمسؤولين الفرنسيين، قبل تقديم عرضها بشكل رسمي.

وتنبأت "ماركا" بتكرار سيناريو الموسم الماضي، في حال تشبث نيمار بالرحيل فسيكون أمامه حل واحد وهو دفع الشرط الجزائي بعقده، والانتقال إلى مجاورة كريستيانو رونالدو بـ"الميرنغي".