الزمالك يتقدم على الأهلي بهدف كابونجو كاسونجو في الدقيقة 5

ركلة ركنية للزمالك لعبت الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي فشل نيدفيد في إبعاد الكرة وصلت إلى كاسونجو المتواجد بمفرده أمام مرمى الشناوي ليضع الكرة بنجاح في المرمي معلناً عن الهدف الأول للأهلي.