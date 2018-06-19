بداية الشوط الأول من مباراة مصر أمام روسيا
GMT 19:31 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيومحمد صلاح يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر
GMT 19:28 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالتبديل الثاني لمنتخب مصر بخروج ترزيجيه ودخول رمضان صبحي
GMT 19:27 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالتبديل الأول لمنتخب مصر بخروج النني ودخول عمرو وردة
GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالهدف الثالث للمنتخب الروسي في شباك نظيره المصري
GMT 19:18 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيوالهدف الثاني للمنتخب الروسي في شباك نظيره المصري
ظهرت النجمة إليانور توملينسون، بإطلالة أنيقة ومميزة، امس الاثنين، حيث انضمت إلى الممثلة جوان فروجات، في مهرجان "مونت كارلو" التلفزيوني في موناكو. وارتدت النجمة البالغة من العمر 26 عاما، فستانا شبه شفاف، مطرز بشكل مذهل باللون الرمادي، ومزود بطبقة شبكية كشفت عن مفاتنها. وأضافت إليانور - التي تلعب دور زوجة "بولدارك" Demelza في الدراما التي تدور أحداثها في "كورنويل" - بعض الارتفاع الإضافي إلى مظهرها من خلال الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأبيض ، مع وضع القليل من الاكسسوارات للفت الانظار إلى فستانها المميز. وأكملت إليانور إطلالتها بمكياج ناعم أبرز بشرتها الخالية من العيوب مع لمسة من أحمر الشفاة الاحمر واحمر الخدود الوردي. وكانت إلينور تثير إعجاب المشاهدين أسبوعًا بعد أسبوع في دورها في مسلسل "بولدارك" والذي جسدت فيه شخصية "Demelza"، حيث لعبت دور البطولة مع إيدين ترنر ، الذي فاز
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