التعليق الأول للنجم محمد صلاح بعد فوزه بلقب هدّاف البريميرليغ

علّق محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، بعد حصوله على لقب هداف بطولة البريميرليغ.
وقال صلاح بعد استلام الجائزة الأحد ,سأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك في الموسم المقبل أيضًا.
وأضاف صلاح" لقد كان دائمًا في ذهني أن أنجح في إنجلترا ، أريد أن أتحسن من عام إلى آخر ، خاص جدًا تحطيم الرقم القياسي في الأنفيلد.
واختتم صلاح تصريحاته قائلًا" الحذاء الذهبي خاص جدًا ، لكن في ذهني مساعدة الفريق ، أنا فخور جدًا
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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