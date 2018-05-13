التعليق الأول للنجم محمد صلاح بعد فوزه بلقب هدّاف البريميرليغ

علّق محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، بعد حصوله على لقب هداف بطولة البريميرليغ.

وقال صلاح بعد استلام الجائزة الأحد ,سأبذل قصارى جهدي للقيام بذلك في الموسم المقبل أيضًا.

وأضاف صلاح" لقد كان دائمًا في ذهني أن أنجح في إنجلترا ، أريد أن أتحسن من عام إلى آخر ، خاص جدًا تحطيم الرقم القياسي في الأنفيلد.

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا" الحذاء الذهبي خاص جدًا ، لكن في ذهني مساعدة الفريق ، أنا فخور جدًا