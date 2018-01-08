السعيد يسجل الهدف الثاني للأهلي

سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ٤٢، حينما عرقل الحارس أحمد الشناوي التونسي علي معلول داخل منطقة الجزاء، انبرى لها عبد الله السعيد، وسدد الكرة اعلى الزاوية اليمنى ، على يمين الشناوي .