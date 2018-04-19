أعلن مسئولو نادى الزمالك اليوم الخميس، عبر الإذاعة الداخلية بتجميد العضويات المستثناة حتى موعد الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها 10 و11 مايو المقبل.
جاء بيان نادى الزمالك المذاع عبر الإذاعة الداخلية كالتالى: "السادة الأعضاء قرر مجلس إدارة النادى تجميد العضويات الاستثنائية الممنوحة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والسادة ضباط الجيش والشرطة والسادة الصحفيين، ولن يسمح بدخول النادى لأصحاب العضويات سالفة الذكر لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية تجنبا للمساءلة القانونية من جانب جهات التحقيق".
تابع مجلس الزمالك فى بيانه المذاع عبر إذاعة النادى الداخلية: "ومن يرغب فى الدخول قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية نطالبه بإحضار خطاب من السيد وزير الشباب والرياضة باستمرار عضويته".
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