ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك في الدقيقة 33
GMT 18:27 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرأزارو يسجل الهدف الثالث للأهلي
GMT 18:06 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرمنع وفد وكالة المنشطات من حضور القمة
GMT 18:01 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالشوط الأول ينتهي بيتقدم الأهلي على الزمالك بهدفين زكريا والسعيد
GMT 17:54 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالسعيد يسجل الهدف الثاني للأهلي
GMT 17:47 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرباسم مرسي يهدر ركلة جزاء للزمالك في القمة
جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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