الإصابة تجبر إجايي للخروج من مباراة الأسيوطي

أجرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حسام البدري، تغييرًا اضطراريًا في مباراة فريقه أمام الاسيوطي في ربع نهائي كأس مصر بخروج النيجيري جونيور أجايي ونزول صلاح محسن.

ووضح من مشهد الإصابة أن اجايي يعاني من شد في العضلة الخلفية،وهي نفس الإصابة التي عانى منها المغربي وليد ازارو وتسببت في فقدان الفريق لجهوده لنهاية الموسم .