الإصابة تجبر إجايي للخروج من مباراة الأسيوطي

أجرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حسام البدري، تغييرًا اضطراريًا في مباراة فريقه أمام الاسيوطي في ربع نهائي كأس مصر بخروج النيجيري جونيور أجايي ونزول صلاح محسن.
ووضح من مشهد الإصابة أن اجايي يعاني من شد في العضلة الخلفية،وهي نفس الإصابة التي عانى منها المغربي وليد ازارو وتسببت في فقدان الفريق لجهوده لنهاية الموسم .
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GMT 19:44 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسانالهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق وليد سليمان من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس جنش ليعلن عن هدف تقليص الفارق للأهلي.
تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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