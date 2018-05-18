وفاة شقيقة محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق

توفيت اليوم الجمعة، شقيقة محمود أبو رجيلة أحد رموز نادى الزمالك، ووالدة حسام سيد رئيس الشئون الإدارية بالنادى الأبيض وشيعت الجنازة ظهر اليوم الجمعة، على أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة العشاء.

وأعلن رحاب أبو رجيلة عضو مجلس الزمالك السابق، تفاصيل العزاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، داعيا الله أن يغفر لها ويرحمها قائلا:"اللهم ارحمها وأغفر لها وباعد بينها وبين النار وأسكنها فسيح جنانك.. اللهم أمين".