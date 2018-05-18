وفاة شقيقة محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق

توفيت اليوم الجمعة، شقيقة محمود أبو رجيلة أحد رموز نادى الزمالك، ووالدة حسام سيد رئيس الشئون الإدارية بالنادى الأبيض وشيعت الجنازة ظهر اليوم الجمعة، على أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة العشاء.
وأعلن رحاب أبو رجيلة عضو مجلس الزمالك السابق، تفاصيل العزاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، داعيا الله أن يغفر لها ويرحمها قائلا:"اللهم ارحمها وأغفر لها وباعد بينها وبين النار وأسكنها فسيح جنانك.. اللهم أمين".
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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