إسكتلندا تواجه البرتغال ودياً

يلتقي المنتخب الإسكتلندي ودياً مع نظيره البرتغالي في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتقام المباراة بين الفريق الإسكتلندي الذي يقوده اليكس ماكليش، ونظيره البرتغالي على ملعب هامبدن بارك في أول مواجهة بين الفريقين.