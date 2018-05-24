حذاء جديد لمحمد صلاح بالمتحف البريطاني في لندن

واصل المتحف البريطاني في لندن احتفاله بالأسطورة المصرية محمد صلاح نجم فريق ليفربول مجددًا بوضع حذائه الشخصى الذى شارك به فى انتصار فريقه أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز ليفربول 4 / 3 فى المباراة الشهيرة التى سجل خلالها اللاعب المصرى هدفًا رائعًا.
ونشر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للمتحف البريطانى صورة للحذاء الذهبي الذى ارتداه محمد صلاح، وتم وضع الحذاء فى الغرفة 61 بالمتحف والخاصة بمقتنيات الفراعنة، وذلك بجوار حذاء يعود إلى 3300 سنة قبل الميلاد.
وأكد المتحف، أن حذاء محمد صلاح سيظل فى مكانه بالغرفة المخصصة بمقتنيات الحضارة المصرية حتى انتهاء مباريات كأس العالم 2018 التى ستكون يوم 15 يوليو المقبل.
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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