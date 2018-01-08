حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة إيهاب جلال استبعد كل من محمود عبد المنصف وأحمد مجدي وأحمد أبو الفتوح وأحمد رفعت و محمد أشرف روقة ومحمد رمضان ويوسف أوباما وصلاح عاشور ومحمد مجدي وأشيمبونج من قائمة اللقاء.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي هي الاختبار الأول للمدير الفني الجديد للفريق الأبيض، خاصة وأنه تولى المهمة مؤخرا بعد إقالة المونتينجري نيبوشا المدير الفني