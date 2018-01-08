باسم وحفني والشامي في هجوم الزمالك أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة إيهاب جلال التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري مساء اليوم.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: مؤيد العجان وعلي جبر ومحمود حمدي وحازم إمام

خط الوسط: أحد مدبولي وطارق حامد ومحمود دونجا وأيمن حفني

خط الهجوم : محمد الشامي وباسم مرسي