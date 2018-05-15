دشنت جماهير النادي الأهلي، هاشتاجًا باسم "أرحل يا بدري"، حيث تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خلال دقائق قليلة، وجاء تدشين الهائتاج، عقب انتهاء مباراة الأهلي أمام كمبالا سيتي الأوغندي، والتي انتهت بهزيمة أبناء القلعة الحمراء، خارج أرضه، بنتيجة (0-2)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وطالبت الجماهير، برحيل البدري فورًا عن النادي الأهلي، معتبرين أنه يدمر القلعة الحمراء، بغروره المتواصل وتعاليه على الكرة، وفقره التكتيكي؛ على حد تعبيرهم، وناشدت جماهير الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي، بطرد اللاعبين ميدو جابر وكريم نيدفيد وأحمد حمودي.

يذكر أن النادي الأهلي، كان قد تعادل في الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعته مع الترجي التونسي، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.