وكالة المنشطات تحضر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يتواجد وفد من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور أسامة غنيم داخل استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام اليوم في ختام منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة الدوري.
ومن المنتظر أن تقوم الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بسحب عينات من لاعبين من كل فريق عقب انتهاء المباراة .
يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومؤيد العجان و طارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وأيمن حفني و باسم مرسي.
وفي المقابل يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي و أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن أشرف و علي معلول وحسام عاشور و عمرو السولية و عبد الله السعيد و وليد سليمان و مؤمن زكريا و وليد أزارو.
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جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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