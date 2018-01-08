وكالة المنشطات تحضر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

يتواجد وفد من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور أسامة غنيم داخل استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تقام اليوم في ختام منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول ببطولة الدوري.

ومن المنتظر أن تقوم الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بسحب عينات من لاعبين من كل فريق عقب انتهاء المباراة .

يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومؤيد العجان و طارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وأيمن حفني و باسم مرسي.

وفي المقابل يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي و أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن أشرف و علي معلول وحسام عاشور و عمرو السولية و عبد الله السعيد و وليد سليمان و مؤمن زكريا و وليد أزارو.