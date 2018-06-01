أكّد الرئيس التنفيذي للشركة "المصرية للاتصالات"، أحمد البحيري، أن الشركة انتهت من تصميم جديد لحافلة بعثة منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، بعدما تعرّض التصميم الحالي للحافلة لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة عدم ملائمة ألوان وتصميم الحافلة لأجواء المونديال الحماسية، وخلو التصميم من ألوان علم مصر، على عكس المعتاد في حافلات باقي الفرق المشاركة في كأس العالم.

وبحسب البحيري، فإن التصميم السابق والتصميم الجديد من تصميمات شركة "برزنتيشن سبورت" راعى المنتخب، وأن التصميم الأول للحافلة كان من اختيار اتحاد الكرة المصري، ولم توافق عليه "we" قبل تصميمه وليس مسؤوليتها.

ومن ناحية أخرى قال البحيري، على هامش السحور الذي نظّمته الشركة الخميس، إن المصرية للاتصالات ستبرم اتفاقية تجوال محلي جديدة مع شركة محمول جديدة إلى جانب اتصالات مصر، وهو ما سيعمل علي توفير خدمات مميزة وتغطية أوسع لعملاء الشركة الذين وصل عددهم إلى 3 ملايين عميل، وأضاف أن شركته تعتزم تقديم خدمات المحمول، خارج مصر، في إحدى الدول الأفريقية خلال العام الجاري، كبداية لنشر خدماتها كمشغل دولي للمحمول في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتقدّم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكة شركة اتصالات مصر بعدما قامت في يونيو/حزيران 2017 بتوقيع اتفاقات تجارية معها فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية، وذلك لمدة خمس سنوات.

وخلال السحور قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، إن الشركة المصرية للاتصالات ستتوسع في تقديم خدماتها واستثماراتها لبعض الدول الأخرى، وأنها بصدد تشغيل خدمات المحمول في إحدى الدول -لم يذكرها- ضمن خطتها الاستثمارية الجديدة والتي تسعى خلالها للتوسع خارجيا، وأضاف أن قطاع الاتصالات ستزيد مساهمته في معدلات النمو هذا العام لتصل إلى 3.8% عبر تحقيق إستراتيجية جديدة تركز علي خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات في التصنيع وتصدير الخدمات إضافة إلي طرح ترددات جديدة للشركات العاملة بالسوق.

وقال إن القطاع حقق معدلات نمو وصلت إلى 14% بنهاية الربع الأول للعام المالي الجاري بواقع 9.5% لقطاع الاتصالات و4.5% لتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن هناك سعيًا حثيثًا من الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية، وصناعة الإلكترونيات ومراكز البيانات العملاقة بالمنطقة.

وبحسب القاضي فإن حزمة ترددات جديدة سيتم طرحها لشركات المحمول خلال الشهرين المقبلين من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.