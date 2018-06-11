محمد صلاح يتدرب منفردًا ويشعر بآلام خفيفة في الكتف

أجرى نجم المنتخب الوطني المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تدريبات بشكل منفرد لليوم الثالث على التوالي، في ثاني تمرينات منتخب مصر في جروزني قبل كأس العالم.

وعلى الجانب الآخر، أدى باقي الفريق تدريبات بدنية، بينما اكتفى صلاح بالركض الخفيف حول الملعب إلا أنه شعر بآلام خفيفة في الكتف قبل أن ينصحه الجهاز الفني بتقليل سرعة ركضه.

صلاح يتدرب منفردا ويشعر بآلام خفيفة في الكتف تدرب محمد صلاح بشكل منفرد لليوم الثالث على التوالي، في ثاني تدريبات منتخب مصر في جروزني قبل كأس العالم. وفيما أدى بقية الفريق تدريبات بدنية، اكتفى صلاح بالركض الخفيف حول الملعب ولكن خلال الركض شعر صلاح بآلام خفيفة في الكتف قبل أن ينصحه الجهاز الفني بتقليل سرعة ركضه حول الملعب.