محمد صلاح يتدرب منفردًا ويشعر بآلام خفيفة في الكتف

أجرى نجم المنتخب الوطني المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، تدريبات بشكل منفرد لليوم الثالث على التوالي، في ثاني تمرينات منتخب مصر في جروزني قبل كأس العالم.
وعلى الجانب الآخر، أدى باقي الفريق تدريبات بدنية، بينما اكتفى صلاح بالركض الخفيف حول الملعب إلا أنه شعر بآلام خفيفة في الكتف قبل أن ينصحه الجهاز الفني بتقليل سرعة ركضه.
صلاح يتدرب منفردا ويشعر بآلام خفيفة في الكتف تدرب محمد صلاح بشكل منفرد لليوم الثالث على التوالي، في ثاني تدريبات منتخب مصر في جروزني قبل كأس العالم. وفيما أدى بقية الفريق تدريبات بدنية، اكتفى صلاح بالركض الخفيف حول الملعب ولكن خلال الركض شعر صلاح بآلام خفيفة في الكتف قبل أن ينصحه الجهاز الفني بتقليل سرعة ركضه حول الملعب.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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