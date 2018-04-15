العهد بطلاً للدوري اللبناني دون خسارة

احتفل العهد بتتويجه بلقب الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بالانتصار على ملاحقه المباشر النجمة 3-1 اليوم الأحد.

وتوج العهد باللقب المحلي للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 2008 و2010 و2011 و2015 و2017 ويأمل في الفوز بالثنائية عقب بلوغه نهائي الكأس أمام النجمة أيضاً.