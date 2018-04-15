زوران يرى أن مباراة الريان الفرصة الأخيرة للعين

اعتبر مدرب نادي العين الإماراتي، الكرواتي زوران ماميتش، أن مباراة فريقه مع الريان، غداً الإثنين، تعد بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة لفريقه، ولا بديل خلالها عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3، لحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.