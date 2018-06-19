كوبر يُعلن مشاركة محمد صلاح في مباراة مصر وروسيا

أعلن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر تشكيل منتخب مصر الذي يواجه منتخب روسيا بعد قليل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم.

وعاد محمد صلاح للمشاركة للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الذي انتهى (3-1) للفريق الملكي.

وعانى صلاح من الإصابة ليغيب عن مباراة مصر الأولى ضد أوروغواي حيث فضّل كوبر منحه راحة أكبر حتى يكون جاهزاً لمواجهتي روسيا والسعودية.

وجاء تشكيل مصر بطريقة (4-2-3-1) التي تتحول في كثير من الأحيان إلى (4-5-1)

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالشافي

خط الوسط المدافع: طارق حامد، محمد النني

خط الوسط المهاجم المهاجم: محمد صلاح، عبدالله السعيد، محمود تريزيجيه

خط الهجوم: مروان محسن