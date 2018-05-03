شبيه محمد صلاح يروي مواقف طريفة يتعرض لها

حظي الشاب المصري أحمد بهاء بشهرة واسعة، في الفترة الماضية، حيث استضافته وسائل اعلام مصرية وعربية وحتى عالمية وكل ذلك بسبب التشابه الكبير مع النجم محمد صلاح، اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي.
أحمد روى تفاصيل كوميدية حدثت له بسبب التشابة الكبير بينه وبين النجم المصري، وقال إنه يعمل مهندساً بشركة للاتصالات في مصر، ويقيم في منطقة فيصل جنوب الجيزة، ويلقبه الكثيرون بشبيه محمد صلاح لتشابه الملامح بشكل كبير بينهما، وعندما يسير في الشارع يعتقد الكثيرون أنه هو اللاعب بالفعل فيستوقفونه ويصافحونه ويعانقوه، على اعتبار أنه محمد صلاح، مضيفاً أنه يحاول كثيرًا إقناعهم أنه ليس اللاعب وأنه شخص آخر لكن الغالبية منهم لا تصدق ويصرون على التقاط صور معه على أنه محمد صلاح، فيوافق طالما أنهم غير مقتنعين بكلامه، لتقارب الشبه بينه وبين اللاعب.
ويقول أحمد بهاء إن بعض وسائل الإعلام المصرية استضافته لكونه شبيه محمد صلاح، ووصل الخبر للاعب، وعندما جاء في إجازة من فريقه الإنجليزي لمصر، ذهب على الفور لمسقط رأسه بقرية نجريج محافظة الغربية لمقابلته وهناك حدثت مواقف كوميدية كثيرة.
ويشير إلى أنه فور دخوله قرية اللاعب اعتقد الأهالي أنه محمد صلاح فاستوقفوه وصافحوه ولم يشكوا للحظة واحدة أنه ليس محمد صلاح، بل إن أحدهم أصر على توصيله بسيارته لمنزله وهو منزل اللاعب، وفور وصوله شاهد اللاعب في المنزل فأصابته الدهشة والذهول ولم يصدق أن من كان معه هو شبيه اللاعب وليس اللاعب نفسه.
ويقول أحمد بهاء إنه التقى محمد صلاح وجلس معه في منزله، وقال له صلاح: “لست أنت الذي تشبهني بل أنا الذي أشبهك”، وصارت صداقة بينهما، وقابله مرة أخرى خلال حفل تسليم صلاح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.
بهاء يؤكد أن التشابه الكبير بينه وبين صلاح فتح له أبوابا أخرى للعمل فبعض الشركات أصبحت تقدمه للدعاية لمنتجاتها باعتباره شبيه صلاح، ويتقاضى من وراء ذلك أجراً مجزياً، مؤكداً أن صلاح تسبب في إسعاد المصريين وسعادته هو شخصياً.
GMT 14:23 2018 الخميس ,03 أيار / مايومحامي محمد صلاح يكشف حقيقة تلقيه عروض من أندية كبري لضمه
GMT 11:35 2018 الخميس ,03 أيار / مايومحمد صلاح يقترب من ريال مدريد على حساب 3 لاعبين
GMT 11:33 2018 الخميس ,03 أيار / مايومواعيد مباريات الدور قبل النهائي في مسابقة كأس مصر 2018
GMT 12:08 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوكوبر مستمر في تدريب المنتخب المصري في هذه الحالة فقط
GMT 09:04 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوالمستشار تركي آل الشيخ يؤكد دعمه للأهلي بجهاز فني عالمي
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
أرسل تعليقك