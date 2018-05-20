النني ينشر صورة خلال قضائه إجازته في شواطئ الغردقة

نشر اللاعب محمد النني، لاعب نادى الأرسنال الانجليزي، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، صورة من خلال قضائه لإجازته على شواطئ مدينة الغردقة.
ويستمتع محمد الننى نجم منتخبنا الوطنى وفريق أرسنال الإنجليزى بقضاء إجازة قصيرة فى مدينة الغردقة، وذلك بعدما انتهى موسمه مع الفريق الإنجليزى، إذ لم يشارك فى المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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