النني ينشر صورة خلال قضائه إجازته في شواطئ الغردقة

نشر اللاعب محمد النني، لاعب نادى الأرسنال الانجليزي، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، صورة من خلال قضائه لإجازته على شواطئ مدينة الغردقة.

ويستمتع محمد الننى نجم منتخبنا الوطنى وفريق أرسنال الإنجليزى بقضاء إجازة قصيرة فى مدينة الغردقة، وذلك بعدما انتهى موسمه مع الفريق الإنجليزى، إذ لم يشارك فى المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.