اللاعب محمد صلاح يستبدل قميصه مع كافاني

استبدل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، قميصه مع كافانى نجم باريس سان جيرمان الفرنسى ومنتخب أوروجواى عقب انتهاء مباراة اليوم التى جمعت الفريقين فى الجولة الأولى بمونديال روسيا.