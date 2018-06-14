اختيار اللاعب محمد صلاح في التشكيلة المثالية لدوريات أوروبا

اختارت منظمة الصحفيين الرياضيين الأوروبيين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى في التشكيلة المثالية لدوريات أوروبا لموسم 2017-2018.
وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن التشكيلة المثالية لدوريات أوروبا جاءت كالتالي، تير شتيجن (برشلونة) - جورجيو كيلينى (يوفنتوس) - جوردى ألبا (برشلونة) - نيكولاس أوتاميندى (مانشستر سيتى) - صامويل أومتيتى (برشلونة) - كيفن دي بروين (مانشيستر سيتي) - أندريس إنييستا (برشلونة) - دافيد سيلفا (مانشيستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول) - نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) - ليونيل ميسي (برشلونة)".
وشهدت التشكيلة المثالية غياب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد الإسبانى على الرغم من حصوله على لقب دورى ابطال اوروبا مع النادي الملكى.
جدير بالذكر أن محمد صلاح يستعد للمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة كأس العالم التى انطلقت اليوم فى روسيا والتى تستمر حتى 15 يوليو المقبل.
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