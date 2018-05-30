تعيين الصحافي خالد توحيد رئيسًا لقناة النادي الاهلي

قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي تعيين الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيسا لقناة النادي الأهلي

.قرار تعيين خالد توحيد برئاسة قناة النادي الأهلي جاء بعد التنسيق الذي دار بين كل من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والشركة الراعية للقلعة الحمراء.

الكاتب الكبير خالد توحيد مكلف بعد توليه رئاسة قناة النادي الأهلي بتقديم تصور كامل لتطوير القناة خلال الأيام القادمة.