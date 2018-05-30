تعيين الصحافي خالد توحيد رئيسًا لقناة النادي الاهلي

قرر مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي تعيين الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيسا لقناة النادي الأهلي
.قرار تعيين خالد توحيد برئاسة قناة النادي الأهلي جاء بعد التنسيق الذي دار بين كل من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والشركة الراعية للقلعة الحمراء.
الكاتب الكبير خالد توحيد مكلف بعد توليه رئاسة قناة النادي الأهلي بتقديم تصور كامل لتطوير القناة خلال الأيام القادمة.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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