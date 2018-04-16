نقلت وكالة الاعلام الروسية للأنباء، عن مسؤول في الاتحاد الروسي لكرة القدم قوله، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الدولي "فيفا" فتح تحقيقاً في إساءات عنصرية مزعومة من جماهير روسية استهدفت لاعبين في منتخب فرنسا، خلال مباراة ودية بين الطرفين أقيمت استعداداً لكأس العالم 2018.