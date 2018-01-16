لاعب الزمالك يظهر في سموحه للتوقيع

تواجد أسامة إبراهيم لاعب الزمالك داخل نادي سموحه منذ قليل للتفاوض مع مسؤولي النادي تمهيدًا لتوقيع عقود إنضمامه للفريق السكندري.

وفي حالة التوصل لاتفاق بين للطرفين سيكون الإنتقال نهائيًا لمدة موسمين ونصف