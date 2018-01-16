البدري يوضح حقيقة رفضه تعاقد الأهلي مع السومة

نفى حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة في النادي الأهلي، رفضه التعاقد مع السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى رفض البدري التعاقد مع السومة، في يناير الجاري، مفضلاً عليه أحد اللاعبين الأفارقة.

وقال البدري، في تصريحات خاصة: "لا صحة لهذه الأنباء، اللاعب لم يعرض علينا من الأساس".