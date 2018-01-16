البدري يوضح حقيقة رفضه تعاقد الأهلي مع السومة

نفى حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة في النادي الأهلي، رفضه التعاقد مع السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت بعض التقارير، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى رفض البدري التعاقد مع السومة، في يناير الجاري، مفضلاً عليه أحد اللاعبين الأفارقة.
وقال البدري، في تصريحات خاصة: "لا صحة لهذه الأنباء، اللاعب لم يعرض علينا من الأساس".
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خرجت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد لتناول العشاء مع صديقتها عارضة الأزياء الدنماركية هيلينا كريستنسن، ليلة الأحد. بعد أن عادت أخيرا إلى مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد حبيبها المغني زين مالك البالغ من العمر 25 عاما، وظهرت جيجي حديد البالغة من العمر 22 عاما بإطلالة بيضاء أنيقة ومميزة مناسبة للموسم البارد، حيث ارتدت بلوفر واسع باللون الأبيض ذو أكمام من الفرو، بالإضافة إلى سروال من نفس اللون يتميز بفتحة جانبية بكلا الساقين. وأكملت جيجي إطلالتها بزوج من الأحذية من جلد الثعبان ذات كعب، وحقيبة مربعة باللون الابيض، ووضعت القليل من المكياج ما أبرز ملامحها على نحو طبيعي. ولاقت جيجي حديد اهتماما كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جيجي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير يظهر فيه حبيبها زين مالك وهو يقوم بالرقص ويؤدي
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