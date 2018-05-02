محمد صلاح سابع أغلى لاعب فى العالم

استرد الدولى المصرى محمد صلاح مركزه السابق فى قائمة أغلى 10 لاعبين فى العالم بعدما صعد للمركز السابع فى التصنيف بقيمة تسويقية بلغت 168 مليون يورو ما يوازى 3.5 مليار جنيه فى أعلى قيمة تسويقية رصدها مركز الدراسات الرياضية cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتراجع محمد صلاح للمركز الثامن فى وقت سابق لحساب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالى، إلا أنه استطاع أن يقفز 4 ملايين يورو دفعة واحدة وبات قريبًا من خطف المركزين الخامس والسادس، خاصة أن الثنائى كيفين دى بروين صاحب المركز السادس يتفوق بقيمة مليونى يورو فقط، بعدما تراجعت قيمته السوقية أكثر من 6 ملايين يورو خلال الشهر الجارى، وبفارق 4 ملايين يورو عن ديلى آلى نجم توتنهام أيضًا والذى تتوقف قيمته السوقية عند هذا الحد.

يشار إلى أن اللاعب المصرى فإن محمد صلاح اللاعب الوحيد فى قائمة العشرة الأغلى فى العالم الذى ترتقى فيه القيمة التسويقية خلال التقييم الأخير، والوحيد أيضًا خلال النسخ الخمسة الماضية التى تتزايد قيمته بشكل مستمر.