واصل جايمي كاراجير قائد نادي ليفربول السابق الإشادة بالمصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي في ظل اقترابه من قيادة الريدز للتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وأكد كاراجير في تصريحات نشرتها صحيفة دايلي ستار الإنجليزية على أن صلاح بإمكانه أن يحفر اسمه وسط اساطير ليفربول في حال قيادته للفريق للتتويج بلقب دوري الأبطال.
وقال قائد الريدز السابق: "معدلات صلاح التهديفية لا تصدق، هناك الكثير من الأرقام التي يكسرها بكل سهولة، مع كل جولة من الدوري يكسر أرقام لم تتحطم منذ فترة الثلاثينيات والأربعينيات". وأكمل: "الشيء العظيم الذي يفعله أنه يسجل في كل مباراة، قد تمتلك لاعب يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك ثم يتوقف عن التسجيل خمسة مباريات، ولكنه يسجل دومًا".
وأضاف: "المشجعون يقارنون بين صلاح وسواريز عندما كان لاعبًا في ليفربول، ولكن اللاعب المصري تجاوز اللاتيني بكثير، يكفي المباريات الكبيرة التي يسجل بها".وأوضح: "ربما تكون مسيرة سواريز ككل رائعة، ولكن بالنسبة لموسم واحد فهو لم يتمكن من تسجيل هذا الكم من الأهداف في تاريخه مع الفريق". مضيفًا: "عندما أمتلكنا سواريز وتوريس سويًا ظننا أنهم سيكونا رائعين، ولكن بعد أن رحلوا وجدنا أنهما لم يحققا الشيء الكبير لليفربول".
وأردف: "صلاح يستطيع قيادتنا للفوز بدوري الأبطال، وإذا فعل ذلك سيكون أسطورة ليفربول، عندما تتوج ببطولة كبيرة فإن كل أفراد الفريق يصبحون أبطالًا". واختتم: "صلاح ربما يكون أسطورة هذا الموسم، وسينضم للأساطير التي يمتلكها الفريق عبر تاريخه".
GMT 14:57 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايومحمد صلاح سابع أغلى لاعب فى العالم
GMT 21:17 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوزيدان يقود ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال بجميع مواسمه كمدرب
GMT 01:28 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانمواعيد المباريات في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز الأربعاء
GMT 22:42 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانصلاح يعرب عن سعادته بالحصول على " الأفضل" في إنجلترا
GMT 16:21 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانرقم قياسي للأهلي يتحقق أمام بتروجيت
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
أرسل تعليقك