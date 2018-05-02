واصل جايمي كاراجير قائد نادي ليفربول السابق الإشادة بالمصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي في ظل اقترابه من قيادة الريدز للتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وأكد كاراجير في تصريحات نشرتها صحيفة دايلي ستار الإنجليزية على أن صلاح بإمكانه أن يحفر اسمه وسط اساطير ليفربول في حال قيادته للفريق للتتويج بلقب دوري الأبطال.

وقال قائد الريدز السابق: "معدلات صلاح التهديفية لا تصدق، هناك الكثير من الأرقام التي يكسرها بكل سهولة، مع كل جولة من الدوري يكسر أرقام لم تتحطم منذ فترة الثلاثينيات والأربعينيات". وأكمل: "الشيء العظيم الذي يفعله أنه يسجل في كل مباراة، قد تمتلك لاعب يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك ثم يتوقف عن التسجيل خمسة مباريات، ولكنه يسجل دومًا".

وأضاف: "المشجعون يقارنون بين صلاح وسواريز عندما كان لاعبًا في ليفربول، ولكن اللاعب المصري تجاوز اللاتيني بكثير، يكفي المباريات الكبيرة التي يسجل بها".وأوضح: "ربما تكون مسيرة سواريز ككل رائعة، ولكن بالنسبة لموسم واحد فهو لم يتمكن من تسجيل هذا الكم من الأهداف في تاريخه مع الفريق". مضيفًا: "عندما أمتلكنا سواريز وتوريس سويًا ظننا أنهم سيكونا رائعين، ولكن بعد أن رحلوا وجدنا أنهما لم يحققا الشيء الكبير لليفربول".

وأردف: "صلاح يستطيع قيادتنا للفوز بدوري الأبطال، وإذا فعل ذلك سيكون أسطورة ليفربول، عندما تتوج ببطولة كبيرة فإن كل أفراد الفريق يصبحون أبطالًا". واختتم: "صلاح ربما يكون أسطورة هذا الموسم، وسينضم للأساطير التي يمتلكها الفريق عبر تاريخه".