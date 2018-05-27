كوبر يعدل موعد تدريب المنتخب استعدادًا لمباراة كولومبيا

أجرى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري تعديلا على مواعيد تدريبات الفريق فى معسكره بمدينة بيرجمو الإيطالية، نظرا لاعتدال الأحوال المناخية استعداداً لودية كولومبيا المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعه فى إطار الإعداد لكأس العالم 2018 بروسيا.
وتقرر إقامة تدريب وحيد اليوم فى السابعة مساء أى قبل موعد الإفطار بساعتين ، فيما خصص الفترة الصباحية لاجتماع عقده مع اللاعبين استمر لمدة ساعة.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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