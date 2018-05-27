كوبر يعدل موعد تدريب المنتخب استعدادًا لمباراة كولومبيا

أجرى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري تعديلا على مواعيد تدريبات الفريق فى معسكره بمدينة بيرجمو الإيطالية، نظرا لاعتدال الأحوال المناخية استعداداً لودية كولومبيا المقرر لها التاسعة والربع مساء الجمعه فى إطار الإعداد لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتقرر إقامة تدريب وحيد اليوم فى السابعة مساء أى قبل موعد الإفطار بساعتين ، فيما خصص الفترة الصباحية لاجتماع عقده مع اللاعبين استمر لمدة ساعة.