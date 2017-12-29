أزمة في دخول الجماهير مباراة بتروجيت والأهلي

رفضت مديرية أمن الأسكندرية، حضور أي جماهير لمباراة الأهلي وبتروجيت ، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر للدوري والمقرر إقامتها في السادسة من مساء الجمعة على ملعب الجيش في برج العرب.

ومن المفترض أن يحضر ٦٠ مشجع من كل نادي ، بحسب المتعارف عليه منذ بداية المسابقة .وتجري محاولات مكثفة من قبل المسؤولين في الناديين لإنهاء الأزمة ، ومساعدة الجماهير في الدخول للمباراة .