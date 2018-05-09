باريس سان جرمان يفوز بكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي

فاز باريس سان جرمان بكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه. ويأتي هذا الفوز بعد انتصاره على فريق ليزيربييه من الدرجة الثالثة 2-صفر الثلاثاء على ملعب إستاد دو فرانس في المباراة النهائية.
GMT 10:35 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوغياب اللاعب عبدالله السعيد عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة
GMT 16:43 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايونجاة أحمد شوبير من حادث سيارة
GMT 11:38 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايونائب صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون يشيد بالنجم العالمي محمد صلاح
GMT 18:59 2018 الإثنين ,07 أيار / مايومحمد صلاح يختار رقم قميصه مع ريال مدريد للموسم المقبل
GMT 18:58 2018 الإثنين ,07 أيار / مايومحمد صلاح يوجه رسالة للشعب المصري قبل 40 يوم من المونديال
جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
أرسل تعليقك