باريس سان جرمان يفوز بكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي

فاز باريس سان جرمان بكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه. ويأتي هذا الفوز بعد انتصاره على فريق ليزيربييه من الدرجة الثالثة 2-صفر الثلاثاء على ملعب إستاد دو فرانس في المباراة النهائية.