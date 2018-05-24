الجزائرى خير الدين مضوي مديرًا فنيًا للإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعيين الجزائرى “خير الدين مضوى” لتولى الإدارة الفنية خلفًا للبرتغالى بيدرو بارنى.
جاء قرار مجلس الإدارة بالاستعانة بالمدرب الجزائرى ليقود الدراويش خلال الاستحقاقات التى سيخوضها بالموسم الجديد وعلى رأسها دورى أبطال أفريقيا وكأس العرب للأندية
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ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
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