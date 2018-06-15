الفيفا يشيد بأداء منتخب مصر رغم الهزيمة أمام أوروغواى

أكد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن المنتخب المصري قدم أداءً رائعًا رغم خسارته أمام نظيره الأوروجوانى، بهدف دون مقابل، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

وكتب الموقع الرسمى لـ"فيفا": "رغم خسارته تمكن المنتخب المصري قبل نهاية المباراة من تقديم أداء أكثر من رائع ضد أوروجواي، بفضل الالتزام والتماسك الدفاعي الذي فرضه المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر".