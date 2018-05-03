محامي محمد صلاح يكشف حقيقة تلقيه عروض من أندية كبري لضمه

أكد رامي عباس محامي محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول، على تلقيه إتصالات من عدة أندية كبرى تستفسر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وأشار عباس في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن تلقيه إتصالات من جانب أندية تريد صلاح هو أمر طبيعي، نظرًا لما يقدمه اللاعب في الملاعب الإنجليزية خلال الموسم الجاري.
وتحدث عباس قائلًا: "محمد صلاح سعيد جدًا في ليفربول ويشعر بأنه يمر بأفضل فتراته، لذلك فهو يركز في الوقت الحالي مع الفريق من أجل الفوز بالبطولات".
وأكمل: "تلقيت إتصالات من عدة أندية كبرى تستفسر عن مستقبل صلاح، وهو أمر طبيعي لأنه أفضل لاعب في إنجلترا حاليًأ".
واختتم: "الأمر ليس غريبًا أن تتصل الأندية بي من أجله، محمد صلاح هو أثمن شيء في السوق حاليًا".
الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في قيادة ليفربول للتأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى روما الإيطالي من الدور قبل النهائي.
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