احتمالات باستمرار أبوتريكة في قطر بعد إرجاء حكم الطعن على إدراجه في قوائم الإرهاب

قررت محكمة النقض الأربعاء، إرجاء الحكم إلى جلسة 2 يوليو/تموز المقبل 2018، الخاص بشأن الطعن المقدم من اللاعب المصري، محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق على إدارجه على القوائم الإرهابية، حيث كان الجمي عقد تنبأ بعودة النجم الدولي الأسبق إلى الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة، وبدأ العديد يترقب قرار المحكمة وسط توقعات عديدة.

وترددت أنباء عن تعاقد أبو تريكة، مع أحد القنوات من أجل التحليل فيها عبر شاشاتها، ولكن الحكم أربك جميع الحسابات التي كان يتوقعها البعض، فيما كشف مصدر مقرب من النجم المصري أن إعلان تأجيل الحكم النهائي في إلغاء اسمه من قوائم الإرهاب، قد يدفع اللاعب لتجديد عقده مع "بي إن سبورت" لتحليل كأس العالم المقبل والبقاء في قطر.