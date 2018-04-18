احتمالات باستمرار أبوتريكة في قطر بعد إرجاء حكم الطعن على إدراجه في قوائم الإرهاب

قررت محكمة النقض الأربعاء، إرجاء الحكم إلى جلسة 2 يوليو/تموز المقبل 2018، الخاص بشأن الطعن المقدم من اللاعب المصري، محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق على إدارجه على القوائم الإرهابية، حيث كان الجمي عقد تنبأ بعودة النجم الدولي الأسبق إلى الدولة المصرية خلال الأيام المقبلة، وبدأ العديد يترقب قرار المحكمة وسط توقعات عديدة.
وترددت أنباء عن تعاقد أبو تريكة، مع أحد القنوات من أجل التحليل فيها عبر شاشاتها، ولكن الحكم أربك جميع الحسابات التي كان يتوقعها البعض، فيما كشف مصدر مقرب من النجم المصري أن إعلان تأجيل الحكم النهائي في إلغاء اسمه من قوائم الإرهاب، قد يدفع اللاعب لتجديد عقده مع "بي إن سبورت" لتحليل كأس العالم المقبل والبقاء في قطر.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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