الإيطالي كلوديو رانييري يوافق على قيادة الأهلي المصري

أعلنت شركة تسويق إيطالية ، أن الإيطالي كلوديو رانييري المدير الفنى لنانت الفرنسي والذى كان قد فاز بالدوري الإنجليزي البريميرليغ مع فريق ليستر سيتي موسم 2015/2016 ، وافق على تدريب الأهلى.

وتولى رانيرى تدريب اليوفى الإيطالى، كما أنه صعد بليستر من الدرجة الثانية موسم 2014 /2015 ، رغم أنه لم يكن من أندية المقدمة فى البريميرليج ، ولم يكن مرشحا للفوز بأى ألقاب .المفاجأة أن رانييرى وافق على تدريب الأهلى المصرى بعد أن اطلع على مسيرته وترتيبه القارى والعالمى، والإنجازات المحلية والقارية وأنه نادى القرن الأفريقى ، وهو الأكثر تتويجا على المستوى العالمى .

وأكد مسئولو الشركة أيضا أن رانييرى لم يفاتحهم بشأن الراتب ، بما يشير إلى أنه يعرف الرواتب التى ينالها الأجانب فى مصر .

يأتى هذا فى الوقت الذى تدرس لجنة الكرة عدة سير ذاتية لمدراء فنيين من جنسيات هى الأرجنتينية والبرازيلية و التشيكية والصربية ، لينضم لها الإيطالية بهذا الاسم الكبير.