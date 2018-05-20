الإيطالي كلوديو رانييري يوافق على قيادة الأهلي المصري

أعلنت شركة تسويق إيطالية ، أن الإيطالي كلوديو رانييري المدير الفنى لنانت الفرنسي والذى كان قد فاز بالدوري الإنجليزي البريميرليغ مع فريق ليستر سيتي موسم 2015/2016 ، وافق على تدريب الأهلى.
وتولى رانيرى تدريب اليوفى الإيطالى، كما أنه صعد بليستر من الدرجة الثانية موسم 2014 /2015 ، رغم أنه لم يكن من أندية المقدمة فى البريميرليج ، ولم يكن مرشحا للفوز بأى ألقاب .المفاجأة أن رانييرى وافق على تدريب الأهلى المصرى بعد أن اطلع على مسيرته وترتيبه القارى والعالمى، والإنجازات المحلية والقارية وأنه نادى القرن الأفريقى ، وهو الأكثر تتويجا على المستوى العالمى .
وأكد مسئولو الشركة أيضا أن رانييرى لم يفاتحهم بشأن الراتب ، بما يشير إلى أنه يعرف الرواتب التى ينالها الأجانب فى مصر .
يأتى هذا فى الوقت الذى تدرس لجنة الكرة عدة سير ذاتية لمدراء فنيين من جنسيات هى الأرجنتينية والبرازيلية و التشيكية والصربية ، لينضم لها الإيطالية بهذا الاسم الكبير.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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