​مواعيد الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز 2018

يبدأ السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري انطلاق مباريات الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2017-2018، على أن تشتمل الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات مباريات الدوري تسع مباريات، تنعقد على مدار 3 أيام حتى الثالث والعشرين من شهر أبريل/ نيسان 2018.

وتشتمل مباريات اليوم الأول على انعقاد أربع مباريات بين كل من سموحة x الداخلية، وادي دجلة x الإنتاج الحربي، طنطا x المصري، إنبي x النصر، واليوم الثاني على ثلاث مباريات بين فريق النادي الأهلي x بتروجيت، الرجاء x الإسماعيلي، الزمالك x الأسيوطي سبورت.

وتختتم منافاسات الأسبوع الـ33 من مباريات الدوري المصري الممتاز في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بانعقاد مباراتين بين كل من طلائع الجيش x المقاولون العرب، مصر المقاصة x الاتحاد السكندري.

مباريات اليوم الأول 21-4-2018

المباراة الاستاد الساعة

سموحة x الداخلية الإسكندرية 6:00 مساء

وادي دجلة x الإنتاج الحربي الدفاع الجوي 6:00 مساء

طنطا x المصري الجيش ببرج العرب 6:00 مساء

إنبي x النصر القاهرة 8:15 مساء

مباريات اليوم الثاني 22-4-2018

المباراة الاستاد الساعة

الرجاء x الإسماعيلي برج العرب الفرعي 3:30 عصرا

الأهلي x بتروجيت الجيش بالسويس 6:00 مساء

الزمالك x الأسيوطي سبورت القاهرة 8:30 مساء

مباريات اليوم الرابع 23-4-2018

المباراة الاستاد الساعة

طلائع الجيش x المقاولون العرب الدفاع الجوي 7:30 مساء

مصر المقاصة x الاتحاد السكندري القاهرة 8:15 مساء

نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز الأسبوع 32

المباراة النتيجة

بتروجيت x الأسيوطي سبورت 3-2

طلائع الجيش x الاتحاد السكندري 0-0

الرجاء x النصر 3-1

طنطا x الداخلية 2-0

الأهلي x وادي دجلة 0-1

سموحة x الإنتاج الحربي 0-0

الزمالك x المقاولون العرب 0-0

الإسماعيلي x مصر المقاصة 2-1