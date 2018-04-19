​مواعيد الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز 2018

يبدأ السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري انطلاق مباريات الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2017-2018، على أن تشتمل الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات مباريات الدوري تسع مباريات، تنعقد على مدار 3 أيام حتى الثالث والعشرين من شهر أبريل/ نيسان 2018.
وتشتمل مباريات اليوم الأول على انعقاد أربع مباريات بين كل من سموحة x الداخلية، وادي دجلة x الإنتاج الحربي، طنطا x المصري، إنبي x النصر، واليوم الثاني على ثلاث مباريات بين فريق النادي الأهلي x بتروجيت، الرجاء x الإسماعيلي، الزمالك x الأسيوطي سبورت.
وتختتم منافاسات الأسبوع الـ33 من مباريات الدوري المصري الممتاز في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بانعقاد مباراتين بين كل من طلائع الجيش x المقاولون العرب، مصر المقاصة x الاتحاد السكندري.
مباريات اليوم الأول 21-4-2018
المباراة الاستاد الساعة
سموحة x الداخلية الإسكندرية 6:00 مساء
وادي دجلة x الإنتاج الحربي الدفاع الجوي 6:00 مساء
طنطا x المصري الجيش ببرج العرب 6:00 مساء
إنبي x النصر القاهرة 8:15 مساء
مباريات اليوم الثاني 22-4-2018
المباراة الاستاد الساعة
الرجاء x الإسماعيلي برج العرب الفرعي 3:30 عصرا
الأهلي x بتروجيت الجيش بالسويس 6:00 مساء
الزمالك x الأسيوطي سبورت القاهرة 8:30 مساء
مباريات اليوم الرابع 23-4-2018
المباراة الاستاد الساعة
طلائع الجيش x المقاولون العرب الدفاع الجوي 7:30 مساء
مصر المقاصة x الاتحاد السكندري القاهرة 8:15 مساء
نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز الأسبوع 32
المباراة النتيجة
بتروجيت x الأسيوطي سبورت 3-2
طلائع الجيش x الاتحاد السكندري 0-0
الرجاء x النصر 3-1
طنطا x الداخلية 2-0
الأهلي x وادي دجلة 0-1
سموحة x الإنتاج الحربي 0-0
الزمالك x المقاولون العرب 0-0
الإسماعيلي x مصر المقاصة 2-1
GMT 14:00 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانكوبر يؤكد إنضمام 5 حراس مرمى إلى معسكر المنتخب قبل كأس العالم
GMT 12:41 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانمحمد صلاح يكشف عن قميص فريقه الجديد في الموسم المقبل
GMT 12:27 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانمحمد أبوتريكة ينشر نصيحة مهمّة لـ"ابن القيم" عبر "تويتر"
GMT 14:13 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناحتمالات باستمرار أبوتريكة في قطر بعد إرجاء حكم الطعن على إدراجه في قوائم الإرهاب
GMT 13:02 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان"فيفا" يمنع الوحدة من التعاقد مع أسامة هوساوي
خطفت باريس جاكسون، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الأنظار لإطلالتها المستوحاه من الأسلوب البوهيمي، أثناء التجول في شوارع لوس أنجلوس، وذلك بعد أن ظهرت بإطلالة جذابة أثناء حضورها مهرجان كوتشيلا فالي للموسيقي والفنون، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحفلات الموضة التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 20 عاما، بلوزة مقلمة أحادية اللون مربوطة في عقدة أنيقة من الأمام حول جذعها، وتكشف عن حمالة صدرها الشبكية البيضاء تحتها. وارتدت الممثلة الشهيرة، تنورة سوداء متدفقة مع تفاصيل زهرية ، مما سلط الضوء على منتحنيات جسدها، وأضافت زوجًا من الصنادل الحمراء العنابي ذات كعب. وحملت ابنة أسطورة الموسيقى الراحل، حقيبة ظهر بينما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وبتصميم مذهل، وضعت باريس وشاحًا حريريًا أنيقًا حول رأسها ، مكملاً مع مظهر ظلال
أرسل تعليقك