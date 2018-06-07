فوجئ الطلاب بكلية الحقوق بجامعة دمشق السورية بسؤال عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب المصري محمد صلاح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والتي أجبرته على الخروج من الملعب بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة.

ونشرت صفحات سورية على موقع فيسبوك صورا لامتحان قانون العقوبات العام لطلاب السنة الدراسية الأولى بجامعة دمشق.

وجاء السؤال كالتالي: "تسبب سيرخيو راموس بإصابة محمد صلاح خلال نهائي أبطال أوروبا 2018. بطبيعة الحال، لا يمكن مساءلة راموس على ما فعله هذا من الناحية الجزائية، وذلك لعلة توافر أربعة شروط تجعل باجتماعها استعمال العنف مبررا في الألعاب الرياضية. عدد هذه الشروط تعداد فقط".

ووفقا لموقع بي بي سي، فقد حملت الإجابات قدرا كبيرا من روح الدعابة والتنافس الرياضي بين الطلاب. وقال موقع "عنب بلدي" المعارض إن بعض الطلاب وصفوا المدرس الذي وضع هذا السؤال بأنه "مشجع مهزوم لبرشلونة". وفاز ريال مدريد، وهو الغريم التقليدي لبرشلونة، بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وعلق مستخدم آخر على موقع فيسبوك قائلا "أي مشجع لبرشلونة كان سيمزق ورقة الامتحان ويغادر عندما يقرأ اسم راموس".

وأثنى آخرون على المدرس الذي وضع السؤال لأنه جعل الطلاب يطبقون القانون على مثال حقيقي في الحياة، كما أسرعت صفحة الجامعة على فيسبوك للدفاع عن المدرس، وقالت "كان السؤال مباشرا وواضحا. كل الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس بشكل عام".

وأرفقت صفحة الجامعة صورة السؤال بإجابة الكتاب المدرسي. ونشرت قناة "هوا سبورت" السورية على صفحتها بموقع فيسبوك صورة لإجابة صحيحة من قبل أحد الطلاب.