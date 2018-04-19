كوبر يؤكد إنضمام 5 حراس مرمى إلى معسكر المنتخب قبل كأس العالم

كشفت مصادر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني “هيكتور كوبر”، بأن الأخير قد قرر ضم 5 حراس مرمى إلى معسكر شهر مايو المقبل والذي سيلعب فيه المنتخب المصري ثلاث مباريات ودية قوية أمام كلًا من الكويت وكولومبيا وأخيرًا منتخب بلجيكا أيام 26 مايو و 1 و 6 يونيو على الترتيب.
وقالت المصادر، بأن الحراس الـ 5 هم :
عصام الحضري حارس مرمى التعاون
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي
شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي
عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.
وقالت التقارير الإعلامية، بأن الجهاز الفني للمنتخب قد قرر ضم الخماسي من أجل مشاهدتهم في المباريات الودية ومن ثم أختيار ثلاث حراس فقط للسفر مع بعثة المنتخب المصري إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة، حيث من المؤكد أن يتم تسليم قائمة المنتخب المصري كاملة يوم 5 يونيو المقبل وتضم 23 لاعب بينهم 3 حراس مرمى، بحسب اللوائح المنصوص عليها من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم.
ويذكر بأن مدرب حراس المرمى في منتخب مصر “أحمد ناجي” قد رفض من قبل الحديث حول الحارس الأوفر حظًا ليكون حارس مرمى المنتخب في كأس العالم المقبلة، وأكد بأن الفرصة متاحة أمام الجميع.
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