روبرتو فيرمينو يرد على سخرية راموس

رد النجم البرازيلي، روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، على التصريحات الأخيرة لقائد ريال مدريد، سيرخيو راموس.
وسخر راموس من من الهجوم عليه، إثر تسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح والحارس الألماني لوريس كاريوس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا: "يتبقى فقط أن يقولوا، إن فيرمينو أصيب بنزلة برد، بسبب سقوط قطرات عرقي عليه". وفقاً لسكاي نيوز.
وعلق النجم البرازيلي على تصريحات راموس قائلا: "أفضل عدم التعليق، إنه على حق لأنه كان بطلا (...) لكنني أعتقد أنه كان غبيا جدا، بالنسبة لي كل شيء على ما يرام".
وكان راموس قد تسبب في خروج صلاح مصابا، قبل أن يوجه ضربة للحارس الألماني، تحدثت تقارير أنها أصابته بارتجاج في المخ.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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