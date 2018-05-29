تركي آل الشيخ يعلن خبرًا صادمًا بشأن محمد صلاح

أكّد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، أنَّ فترة علاج محمد صلاح نجم مصر وأيقونة ليفربول الإنجليزي، ستستغرق مدة شهرين.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه على «فيسبوك»: «نجمنا الكبير محمد صلاح أنهى أشعة MRI الأولى وللأسف تأكد أن الإصابة قوية كما قلنا ستستغرق شهرين، هناك بصيص من الأمل حيث سيجري MRI آخر خلال ساعات، دعواتنا له بالشفاء، ويا رب نشوفه في المونديال».